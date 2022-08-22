بعد 20 عاماً في المعتقل …الأسير أمجد السايح على موعد مع الحرية اليوم

أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن اليوم الاثنين، هو موعد الإفراج عن الأسير أمجد السايح (50 عاماً) من نابلس، بعد أن أمضى 20 عاماً في سجون الاحتلال.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير السايح اُعتقل في عام 2002، وأُصيب عند اعتقاله بإصابات بليغة، مضيفاً أن محكمة الاحتلال حكمت عليه في البداية 12 عاماً، على أن يتم رفعها لاحقاً إلى 20 عاماً، وهو من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال.

علماً أنه شقيق الشهيد الأسير بسام السايح والذي استشهد نتيجة لجريمة الإهمال الطبي الممنهجة، حيث إنه كان مصاباً بالسرطان، ورفض الاحتلال علاجه والإفراج عنه، وهو مُحتجز جثمانه حتى اليوم.