بالفيديو برشلونة يضرب ريال سوسيداد برباعية

حقق فريق برشلونة الانتصار الأول له برباعية لهدف خلال مواجهة ريال سوسيداد مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" في معقل الأخير ملعب "أنويتا".

وسجل لبرشلونة ليفاندوفسكي "هدفان" في الدقيقتين الأولى، و69 على التوالي، وديمبلي بالدقيقة 66، وأنسو فاتي في الدقيقة 79، بينما سجل ألكسندر إيزاك لريال سوسيداد بالدقيقة السادسة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب "الليجا"، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 3 نقاط بالمركز العاشر.

وفي مباريات أخرى، فاز فياريال على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، وأتلتيك بيلباو على فالنسيا بهدف دون رد.