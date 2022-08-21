سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الإثنين 22-8-2022، في هذا المقال نقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر الدولار في سوريا، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهي من الموضوعات الهامة والعملات التي يبحث عنها كثير من الناس بشكل مستمر عبر محركات البحث العالمية، وبعد أن وجدنا زيادة في البحث عن الموضوع قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الإثنين 22-8-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال للنهاية.

استقرار الدولار في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات، اليوم الإثنين 22 -8- 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).





أسعار الدولار اليوم في سوريا

بلغ سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4460 ليرة للشراء، و4500 ليرة للبيع، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

تراجع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 4474 ليرات للشراء، و4519 ليرة للبيع، مقابل 4508 ليرات للشراء، و4553 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس .

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 5266 ليرة للشراء، و5323 ليرة للبيع، مقابل 5334 ليرة للشراء، و5392 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار بسوريا

سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في سوريا، اليوم ، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 1186 ليرة للشراء، و1200 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند 1211 ليرة للشراء، و1225 ليرة للبيع

سعر الدينار الكويتي

وهبط سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 14496 ليرة للشراء، و14651 ليرة للبيع.