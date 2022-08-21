سعر الذهب في مصر كم النهارده عيار 21 و18 بكم النهارده اليوم الاثنين الموافق 22-8-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:46 م
21 اغسطس 2022
سعر الذهب في مصر كم النهارده عيار 21 و18 بكم النهارده اليوم الاثنين الموافق 22-8-2022
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سعر الذهب في مصر كم النهارده عيار 21 و18 اليوم الاثنين الموافق 22-8-2022 ويبحث الملايين من الأشخاص في جمهورية مصر عن أسعار الذهب اليوم في مصر عن التفاصيل الكاملة عن تلك الأسعار وبجميع العيارات مع العلم ان فريق الموقع يقوم يوما في نشر هذه المقالة في وضع التفاصيل الكاملة عن أسعار المعدن الأصفر بجميع الدول العربية وهو على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر كم النهارده اليوم الاثنين

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة    سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,221 شراء 1,227

عيار 22 بيع 1,119 شراء 1,125

عيار 21 بيع 1,068 شراء 1,074

عيار 18 بيع 915 شراء 921

عيار 14 بيع 712 شراء 716

عيار 12 بيع 610 شراء 614

الاونصة بيع 37,960 شراء 38,173

الجنيه الذهب       بيع 8,544 شراء 8,592

الكيلو    بيع 1,220,571 شراء 1,227,429

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سعر الذهب في مصر عيار 21

في حين وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة    جنيه مصرى       دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      1,076 جنيه       $56.23

سعر الذهب عيار 22       986.60 جنيه     $51.54

اسعار الذهب عيار 21      941.77 جنيه     $49.20

اسعار الذهب عيار 18      807.23 جنيه     $42.17

سعر الذهب عيار 14       627.84 جنيه     $32.80

سعر الذهب عيار 12       538.14 جنيه     $28.11

سعر الذهب عيار 9         403.61 جنيه     $21.08

اسعار أوقية الذهب 33,472 جنيه     $1,749

اسعار جنيه الذهب 7,534 جنيه       $393.59

اسعار كيلو الذهب 1,076,285 جنيه $56,225

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سعر الذهب في مصر اليوم بالمصنعية

بكام سعر الذهب في مصر للبيع والشراء

ولقد جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم     عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 أغسطس       1,076   941.61 807.09 627.73 538.05

19 أغسطس       1,077   942.40 807.77 628.26 538.50

18 أغسطس       1,084   948.18 812.72 632.11 541.80

17 أغسطس       1,084   948.84 813.29 632.55 542.18

16 أغسطس       1,094   957.13 820.39 638.08 546.92

15 أغسطس       1,097   959.53 822.45 639.68 548.29

14 أغسطس       1,111   972.06 833.19 648.03 555.45

13 أغسطس       1,111   972.21 833.32 648.13 555.54

12 أغسطس       1,111   972.33 833.41 648.20 555.60

11 أغسطس       1,103   964.92 827.07 643.27 551.37

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وفي ختام هذه المقالة التي نوضح لكم من خلالها عن سعر الذهب في مصر كم النهارده اليوم الاثنين الموافق 22-8-2022 عيار 21 و18 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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