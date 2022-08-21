أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 22-8-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:12 م
21 اغسطس 2022
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أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 22-8-2022، ونقدم لكم في موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بشكل دائم أسعار الذهب في العديد من الدول، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في الأردن، والتي يبحث عنها شريحة كبيرة من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد أن وجدنا في فريق "فلسطين اليوم"، زيادة كبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية المختلفة، قررنا كتابة مقال بعنوان أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 22-8-2022، ولمعرفة الاسعار نرجو متابعة المقال حتى النهاية.

استقرار أسعار الذهب في الأردن 

استقرت أسعار الذهب في الأردن بتعاملات، اليوم الإثنين 22-8-2022، بالتوازي مع العطلة الأسبوعية لأسواق الذهب العالمية.

 

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أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

جرام الذهب عيار 24

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن  39.87 دينار (56.23 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) عند 34.88 دينار (49.20 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن عند 29.90 دينار (42.17 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.26 دينار (32.80 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن نحو 1240 دينارا (1749 دولارا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 279.07 دينار (393.59 دولار).

 

أسعار الذهب عالميا

وسجل المعدن النفيس أول تراجع أسبوعي في شهر خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع الدولار وصعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

 

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