أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 22-8-2022، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في سوريا وهي من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من الناس، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، حيث يتابع أسعار الذهب مقابل الليرة السورية آلاف من المتابعين، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقالة للمتابعين الكرام بعنوان: أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 22-8-2022، ولمعرفة أسعار الذهب نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية، آملين أن ينال إعجابكم.

استقرار أسعار الذهب في سوريا

استقرت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال تعاملات، اليوم الإثنين 22-8-2022، تزامنا مع العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.





أسعار الذهب في سوريا

جرام الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، 141.267 ألف ليرة (56.23 دولار)، بحسب منصة " gold-price-today" المتخصصة في أسعار الذهب.

جرام الذهب عيار 21

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، عند نحو 123.512 ألف ليرة (49.2 دولار).

أسعار الذهب في سوريا

الذهب عيار 18

وظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، عند 105.952 ألف ليرة (42.17 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد بقي سعر جرام الذهب عيار 14 عند نحو 82.406 ألف ليرة (32.80 دولار) خلال تعاملات اليوم، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 70.634 ألف ليرة (28.11 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا، نحو 4.393 مليون ليرة (1749 دولارًا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 1.020 مليون ليرة (406.28 دولار).





أسعار الذهب عالميا

وعالمياً، سجل المعدن النفيس أول تراجع أسبوعي في شهر خلال تعاملات الأسبوع المنصرم.