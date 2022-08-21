بن زايد يصل مصر لمناقشة هذه الملفات!

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الاحد بمطار العلمين محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: أن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والامن الاقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.

وقال المتحدث: تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن اجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين، وفق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.