رئيس "الشاباك" يزور القاهرة اليوم

زار رئيس جهاز "الشاباك الإسرائيلي"، رونين بار، اليوم الأحد، العاصمة المصرية القاهرة وذلك لاحتواء التوتر الذي يسود العلاقات بين إسرائيل ومصر.

ويُشار إلى أن التوتر بين الجانبين، جاء بعد تجاهل الاحتلال لالتزاماته في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في السابع من آب/ أغسطس الجاري.

وقالت هيئة البث "الإسرائيلي" "كان 11":" إنه تأتي زيارة رئيس "الشاباك" إلى مصر، في محاولة لتخفيف حدة الأزمة مع القاهرة والتي تشكلت بسبب الضغط العسكري المتزايد للاحتلال على على حركة "الجهاد الإسلامي"، في الضفة الغربية، خلافا لتفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية".

وأضافت القناة :"أنه التقي بار، مع رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، الذي ألغى زيارة كانت مقررة له إلى "تل أبيب"، في أعقاب العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة، احتجاجا على تراجع الاحتلال عن الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها وأدت إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت تقارير عبرية، إلى أن بار قدم للجانب المصري توضيحات حول الاعتبارات "الإسرائيلية" لخوض العملية العسكرية الأخيرة ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، والتصعيد الذي أطلقته ضد قيادة الحركة وناشطيها في الضفة الغربية المحتلة.