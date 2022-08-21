تردد قناة ام بي سي دراما الجديد 2022، ويبحث الكثير من المتابعين عن تردد قناة أم بي سي دراما وهي من القنوات المميزة التي يتابعها ملايين من المشاهدين العرب؛ حيث تقدم القناة محتوى مميز وشيق من مسلسلات وبرامج مختلفة، ونتيجة زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية كتابة مقالة بعنوان، تردد قناة ام بي سي دراما الجديد 2022، ولمعرفة التردد نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

نبذة عن قناة أم بي سي دراما

وفي هذا المقال ضعنا لكم نبذة تعريفية عامة عن قناة ام بي سي دراما mbc drama: وهي قناة مجانية بدأت البث في 27 نوفمبر 2010 في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مكة المكرمة، وهي قناة تابعة لمجموعة إم بي سي.

ويعتبر تردد قناة أم بي سي دراما من أفضل الترددات التي يبحث عنها المشاهدين لمتبعة ما تبثه من برامج ومسلسلات مميزة.

طريقة ضبط تردد قناة ام بي سي دراما

فيما يلي، أبرز خطوات ضبط تردد قناة ام بي سي دراما ، وهو على النحو التالي:

أولا: طريقة تثبيت قناة ام بي سي دراما من الريموت .

ثانيًا: اضغط على زر Menu – القائمة.

ثالثًا: سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options. ثم اختر تثبيت – Installation.

رابعًا: الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.

خامسا: قم باختيار القمر Nile sat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

سادسًا: قم بإدخال التردد السابق ذكره. ثم اختر القطبية (رأسي V/ أفقي H).

سابعًا: قم بإدخال معدل الترميز (27500). ثم بعد ذلك اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.

ثامنًا: وفي الخطوة الأخيرة من ضبط تردد قناة MBC دراما الجديد 2022 hd ، قم بعمل حفظ – Save.





تردد قنوات mbc دراما

وضعنا لكم تردد قناة ام بي سي دراما الجديد على القمرين الصناعيين ، وهما الاتي :

عرب سات : 11919

أفقي 27500

نايل سات : 11938

رأسي 27500 .

برامج ومسلسلات قناة أم بي سي دراما

إلى جانب هذا الموضوع ، فقد وضعنا لكم أبرز البرامج التي تعرضها القناة ، وهي التالي :

- مسلسل استديو 22

- العاصوف 3

- أمينة حاف 2

- مين قال سكة سفر

- منهو ولدنا

- ناطحة سحاب