4 وفيات إثر انهيار مزار ديني في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن الحصيلة شبه النهائية لانهيار جزء من مزار ديني بأربع وفيات وست إصابات.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "استخرجت ست إصابات مختلفة من تحت الأنقاض وأربع وفيات لغاية كتابة هذا البيان".

وأضافت أن "جميع الإصابات تلقت الرعاية الطبية اللازمة من قبل فرق متخصصة".

وكان انهيار ترابي حدث في مزار ديني معروف باسم (قطارة الإمام علي) في محافظة كربلاء.

ويقول الدفاع المدني أنه يحاول الوصول المحتجزين عبر فتحات صغيرة في الكتل الاسمنتية الكبيرة المنهارة، وأن عملية الإنقاذ تتم بشكل يدوي.