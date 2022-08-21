اشتعال المواجهات بالضفة خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة وعملية إطلاق نار

اشتعلت المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أكثر من منطقة بالضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تخللها عملية إطلاق نار صوب حافلة للمستوطنين.

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار، صوب حافلة للمستوطنين قرب بلدة سلواد في رام الله.

واندلعت مواجهات وعمليات إلقاء حجارة تجاه جنود الاحتلال، في ست مناطق بمدن الضفة الغربية.

ففي رام الله اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بقرية المغير، وقرية دير نظام، إلى جانب عملية إطلاق النار التي وقعت في سلواد.

واندلعت مواجهات أخرى من جيش الاحتلال في عزون بمحافظة قلقيلة، إضافة إلى مواجهات منفصلة في حوسان ببيت لحم ومخيم عقبة جبر بأريحا.

وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي تصاعد عمليات إطلاق النار والمواجهات مع قوات الاحتلال، استشهد خلالها 3 مواطنين وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال، فيما قتل جندي وأصيب 11 مستوطناً وجندياً، ورصدت 77 نقطة مواجهة، و20 عملية إطلاق نار، و22 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.