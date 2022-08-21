تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم وعن شهر 8 أغسطس 2022 .. أجواء من الحرارة والرطوبة العالية

حالة الطقس في فلسطين اليوم وعن شهر 8 أغسطس 2022 ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل عبر الشبكة العنكبوتية عن حالة الطقس في فلسطين خلال هذه الشهر خاصة أن الأجواء تشهد ارتفاع في درجات الحرارة العالية مع رطوبة مماثلة وهذا الامر بكل تأكيد دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في الحرص على وضع النشرة الجوية خلال هذا الأسبوع والاسبوع المقبل بحيث يكون القراء على اطلاع كامل وفق ما جاء من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية وأيضا من خبراء الطقس ولمعرفتها يترتب عليكم المتابعة حتى النهاية وهي على النحو التالي:.

حالة الطقس في فلسطين اليوم وشهر 8 أغسطس 2022

وبحسب راصد جوي فلسطيني (قصي حلايقة) فقد أشار إلى حالة الطقس في فلسطين اليوم وعن شهر 8 أغسطس 2022 وتوقع أن الحالة الجوية لطقس فلسطين بدءاً من الليلة، وحتى منتصف الأسبوع المقبل في فلسطين ستشهد أجواءً حارة جداً مع بدء الأسبوع المقبل، قد تصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق .

اليوم الاحد الموافق 21 أغسطس -بحسب الراصد- فإنه يطرأ على درجات الحرارة ويكون الجو حاراً في معظم المناطق الفلسطينية بينما في ساعات المساء والليل تكون الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية.

أما يومي الاثنين الثلاثاء فغن درجات الحرارة سيطرأ عليها انخفاضًا ملموسًا وتكون أدنى من معدلها السنوي بقليل، مع بقاء الطقس شديد الحرارة في المناطق المنخفضة وأشار الحلايقة إلى أنه في ساعات المساء والليل يكون الطقس بارداً قليلاً في أعالي الجبال ويكون لطيفاً إلى دافئ في المناطق المنخفضة.

حالة الطقس في فلسطين اليوم 2022

وتعاود درجات الحرارة في الارتفاع ما بين 30-32 درجة مئوية في القدس أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع الجاري كما يقول الراصد الجوي، فيما تزداد قليلاً وطأة الأجواء الحارة، لكن مع بقاء الجو صيفياً عادياً، بينما في ساعات المساء والليل، تكون لطيفة في الجبال، ودافئاً في باقي المناطق.

ويكمل الراصد في حديثه لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية ، عن إمكانية حدوث اندفاع كتلة هوائية حارة جداً قادمة من مناطق شبه الجزيرة العربية، تؤثر على المناطق الفلسطينية بدءاً من يوم السبت المقبل، حيث تجعل الأجواء حارة جداً.

طقس فلسطين ١٢ يوم

وفي مدينة القدس ستصل ارتفاع درجات الحرارة نحو 38 درجة في ساعات النهار وفي اريحا والاغوار إلى 45 درجة، بينما في قطاع غزة تصل إلى 35 درجة بداية الأسبوع المقبل ، ويقول الراصد ، أن الكتلة الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية .

حالة الطقس في غزة والضفة الأسبوع المقبل

ونواصل معكم في هذه المقالة التي نتحدث بها حول إلا أنه في يوم الاثنين المقبل وهو موعد بدء العام الدراسي الجديد وبحسب الحلايقة فإنه سيكون ذروة تأثير الموجة الحارة، مشيراً إلى أن القراءات الحالية ترجح وصول درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية في أريحا والأغوار، و35 درجة مئوية على الأقل في قطاع غزة.

ولقد لفت إلى أنه في هذه اليوم سيكون الطقس شديد الحرارة، وسط تحذيرات جدية من التعرض لأشعة الشمس لا سيما في ذروة النهار.