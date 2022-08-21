اليونايتد مستمر في محاولاته لضم اللاعب دي يونغ

أفادت تقارير صحفية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي جدد محاولاته من أجل ضم لاعب برشلونة الإسباني، فرينكي دي يونغ، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُشار إلى أنه توصل الفريقان إلى اتفاق حول الصفقة قبل أسبوعين، بيد أن تمسك اللاعب بالبقاء في الفريق الكاتالوني واللعب في دوري أبطال أوروبا حال دون إبرامها.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "الشياطين الحمر" يصر على ضم اللاعب الهولندي، رغم تعاقده مؤخرا مع البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد.

وقالت الصحيفة:" أن مانشستر يونايتد سيدخل في مفاوضات جديدة مع دي يونغ، في محاولة لإقناعه بالعدول عن قراره".

جدير ذكره أنه يسعى مانشستر يونايتد لحسم صفقتين جديدتين قبل نهاية الميركاتو الصيفي، الأولى للاعب وسط بخلاف كاسيميرو والثانية لمهاجم، وذلك من أجل تعزيز الفريق الذي بدأ موسمه بهزيمتين في البريمييرليغ.