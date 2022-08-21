الأمم المتحدة: الاحتلال هدم وصادر 50 مبنى فلسطيني في الضفة خلال أسبوعين

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا"، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت 50 مبنىً فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة افتقارها إلى رخص البناء.

وأوضح المكتب في تقرير دوري، أن عمليات الهدم أسفرت عن تهجير 55 فردًا بينهم 28 طفلًا، كما لحقت أضرار بسُبل عيش حوالي 220 مواطنًا آخرين.

وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال هدمت، منذ بداية العام الجاري، 10 منازل ضمن سياساتها العقابية ضد عائلات منفذي العمليات، مقارنة بثلاثة منازل في عام 2021 وستة في عام 2020.

وأكد أنّ "عمليات الهدم العقابية هي شكل من أشكال العقاب الجماعي، وبالتالي فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي".

ولفت إلى أنّ مدرستين تعرضتا لخطر الهدم في جنوب الخليل ورام الله، وأنّ سلطات الاحتلال أصدرت أمر هدم نهائي ضد غرفتين تشكلان جزءًا من مدرسة في تجمع شعب البطم، جنوب الخليل.

كما أمرت محكمة إسرائيلية، في 10 أغسطس/آب الجاري، بالهدم الفوري لمدرسة عين سامية، شمال شرق رام الله، مما سيؤثر على حوالي 17 طالبًا.