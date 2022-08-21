عكرمة صبري يحذر من خطورة تزايد الحفريات والاقتحامات اتجاه الأقصى

حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، اليوم الاح، من خطورة تزايد الحفريات والاقتحامات تجاه المسجد الأقصى المبارك.

ودعا صبري ويشغل أيضًا رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس –في تصريح صحفي-، إلى ضرورة ‏التواصل مع الهيئات ‏الأهلية والشعبية في مدينة القدس ‏وعدم الاكتفاء بالتواصل مع الأطر الرسمية فيها بسبب ما يتعرض لهُ سكان المدينة من مضايقات، وسحب الهويات، وصدور قرارات الابعاد بحقهم من قبل سلطات "الاحتلال".

وطالب الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ‏إلى مساندة الأردن في مواجهته لانتهاكات الاحتلال ودعم الوصاية الهاشمية، مؤكدًا رفض الزيارات التطبيعية إلى الأراضي المحتلة التي تتسم بالطابع الرسمي والتنسيقي مع الاحتلال..