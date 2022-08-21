استقرار في سعر الذهب في السعودية اليوم الاحد 21 أغسطس 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم بالسعودية، خلال التعاملات الصباحية الأحد 21 أغسطس/آب 2022، بالتزامن مع غلق الأسواق العالمية للمعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم في السعودية

ظل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية عند مستوى 211.18 ريال (56.23 دولار)، مقابل نفس السعر في ختام تداولات أمس السبت، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية مستوى 158.38 ريال (42.17 دولار)، وهو نفس السعر الذي سجله بنهاية تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 123.19 ريال (32.80 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 105.59 ريال (28.11 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالمملكة) عند مستوى 184.78 ريال (49.20 دولار)، مقابل نفس السعر بنهاية تداولات أمس السبت.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 6568 ريالاً (1749 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1478 ريالا (393.59 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وسجل المعدن النفيس أول تراجع أسبوعي في شهر خلال تعاملات الأسبوع المنصرم.

وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات الجمعة الماضية (نهاية تعاملات الأسبوع).

ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع الدولار وصعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وخلال تعاملات الجمعة انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.66% إلى 1747.06 دولار للأوقية (الأونصة) في تراجع للجلسة الخامسة على التوالي فيما قد تكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.47% أيضا إلى 1762.9 دولارا.

وشهدت أسعار الذهب ضغوطا نتيجة عودة الدولار للمكاسب وارتفاع مطرد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما أدى لانخفاض المعدن الأصفر المقوم بالدولار الذي لا يدر عائدا بنسبة 2.7% هذا الأسبوع.

واعتبر كريج إرلام كبير محللي السوق لدى أواندا أن المعدن النفيس "أظهر بعض المقاومة خلال الأسبوع المنصرم في بعض الأوقات وقد يعود للارتفاع سريعا إذا هدأت زيادة الدولار".

وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) يوم الخميس إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والذي يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة نحو 7.6% خلال الأسبوع الماضي فيما قد تكون أكبر خسارة منذ سبتمبر أيلول 2020.