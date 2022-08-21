ماذا ردّ مارسيليا على إمكانية ضم رونالدو؟

ذكرت تقارير صحفية أن فريق أولمبيك مارسيليا ردّ على إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واستبعدت إدارة الفريق الفرنسي التعاقد مع كريستيانو، رغم كل الشائعات المثارة بشأن وجود تواصل مع وكيل أعماله، خورخي مينديز، حسب ما نقلت شبكة "RMC" الفرنسية.

ولفتت الشبكة، إلى أن إدارة مارسيليا لم تلتفت من الأساس إلى حملات الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبت بالتعاقد مع كريستيانو هذا الصيف.

وقالت :"أن النجم البرتغالي يسعى إلى الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد والانضمام لفريق ينافس في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري".

وأضافت:" أن نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق، ارتبط اسمه بالعودة مجددا إلى ناديه القديم، سبورتينغ لشبونة البرتغالي".

وكانت قناة "سي.بي.إس سبورتس" الأميركية قد ذكرت قبل أيام أن دورتموند يشكل "آخر فرصة" لرونالدو كي يرحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وبدورها، ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مستقبل رونالدو بات يتعلق بخيارين: العودة لفريقه السابق سبورتينغ لشبونة أو الانضمام إلى بوروسيا دورتموند.

ونفى سيباستيان كيهل المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الشائعات المثارة حول إمكانية التعاقد مع الهداف البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو.