سعر الدولار واليورو في الجزائر خلال تعاملت اليوم الاحد 21 أغسطس 2022

قفز سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات الأحد 21 أغسطس/آب 2022 لدى تعاملات البنوك وفي السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

ارتفع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى 142.48 دينار للشراء، و142.51 دينار للبيع، مقابل 141.35 دينار للشراء، و141.36 دينار للبيع، أمس بحسب نشرة بنك الجزائر المركزي "bank-of-algeria".

كما زاد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 180.67 دينار للشراء، و182.67 دينار للبيع، مقابل 180.65 دينار للشراء، و182.66 دينار للبيع، أمس، بحسب منصة "exchangerates247" لرصد أسعار العملات في السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

ونزل سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى 141.15 دينار للشراء، و 141.16 دينار للبيع، مقابل 143.55 دينار للشراء، و143.55 دينار للبيع، أمس.

ولدى السوق الموازية غير الرسمية سجل 180 ديناراً للشراء، و182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 168.12 دينار للشراء، و186.23 دينار للبيع، مقابل 169.95 دينار للشراء، و170.01دينار للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 212.93 دينار للشراء، و215.30 دينار للبيع، مقابل 212.92 دينار للشراء، و215.28 دينار للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 37.58 دينار للشراء، و37.59 دينار للبيع، مقابل 37.63 دينار للشراء، و37.65 دينار للبيع، أمس.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.93 دينار للشراء، و48.46 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 38.42 دينار للشراء، و38.43 دينار للبيع، مقابل 38.47 دينار للشراء، و38.49 دينار للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري لدى السوق الموازية غير الرسمية اليوم 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 458.59 دينار للشراء، و459.53 دينار للبيع، مقابل 459.98 دينار للشراء، و460.78 دينار للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية (السوداء) 585.41 دينار للشراء، و591.92 دينار للبيع.