سعر الذهب في المغرب اليوم الاحد 21 أغسطس

استقرت أسعار الذهب اليوم في المغرب خلال تعاملات، الأحد 21 أغسطس/آب 2022، رغم تسجيل "النفيس" عالميًا أول خسارة أسبوعية في شهر.

وتشهد أسواق الذهب العالمية عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في المغرب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في المغرب، خلال التعاملات المسائية، نحو 584.58 درهم (56.23 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في المغرب (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو 511.52 درهم (49.20 دولار).

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المغرب، مسجلًا نحو 438.44 درهم (42.17 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 341.01 درهم (32.80 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في المغرب

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في المغرب، خلال التعاملات المسائية، نحو 18.180 ألف درهم (1749 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في المغرب (8 جرامات من عيار 21) نحو 4.092 ألف درهم (393.59 دولار).