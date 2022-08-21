أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 21 أغسطس

استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن بتعاملات الأحد 21 أغسطس/آب 2022، بالتوازي مع العطلة الأسبوعية لأسواق الذهب العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 39.87 دينار (56.23 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) عند 34.88 دينار (49.20 دولار).

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن عند 29.90 دينار (42.17 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.26 دينار (32.80 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن نحو 1240 دينارا (1749 دولارا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 279.07 دينار (393.59 دولار).

أسعار الذهب عالميا

سجل المعدن النفيس أول تراجع أسبوعي في شهر خلال تعاملات الأسبوع المنصرم.

وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية (نهاية تعاملات الأسبوع).

ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع الدولار وصعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وخلال تعاملات الجمعة انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.66% إلى 1747.06 دولار للأوقية (الأونصة) في تراجع للجلسة الخامسة على التوالي فيما قد تكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.47% أيضا إلى 1762.9 دولارا.