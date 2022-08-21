أسعار الذهب اليوم في سوريا الأحد 21 أغسطس

استقرت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال تعاملات الأحد 21 أغسطس/آب 2022، تزامنا مع العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، 141.267 ألف ليرة (56.23 دولار)، بحسب منصة " gold-price-today" المتخصصة في أسعار الذهب.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، عند نحو 123.512 ألف ليرة (49.2 دولار).

وظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، عند 105.952 ألف ليرة (42.17 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد بقي سعر جرام الذهب عيار 14 عند نحو 82.406 ألف ليرة (32.80 دولار) خلال تعاملات اليوم، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 70.634 ألف ليرة (28.11 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا، نحو 4.393 مليون ليرة (1749 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 1.020 مليون ليرة (406.28 دولار).

أسعار الذهب عالميا

سجل المعدن النفيس أول تراجع أسبوعي في شهر خلال تعاملات الأسبوع المنصرم.

وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات الجمعة الماضية (نهاية تعاملات الأسبوع).

ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع الدولار وصعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وخلال تعاملات الجمعة انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.66% إلى 1747.06 دولار للأوقية (الأونصة) في تراجع للجلسة الخامسة على التوالي فيما قد تكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.47% أيضا إلى 1762.9 دولارا.

وشهدت أسعار الذهب ضغوطا نتيجة عودة الدولار للمكاسب وارتفاع مطرد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما أدى لانخفاض المعدن الأصفر المقوم بالدولار الذي لا يدر عائدا بنسبة 2.7% هذا الأسبوع.