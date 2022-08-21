قوات الاحتلال تقتحم سجن "هداريم" وتجري عمليات تفتيش واسعة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سجن "هداريم" الواقع شمال الضفة الغربية المحتلة، وتجري عمليات تفتيش بالقوة والعنف.

وأفادت نادي الأسير الفلسطيني –في بيان له- بأن قوات القمع اقتحمت إحدى الغرف في سجن "هداريم" وأجرت عمليات تفتيش في غرف الأسرى.

وأشارت إلى أن غالبية الأسرى القابعين في سجن "هداريم" من ذوي الأحكام العالية.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4 آلاف و650 أسيرًا، من بينهم 30 أسيرة، و180 طفلاً، ونحو 650 معتقلاً إداريًا، ومئات الأسرى المرضى، من بينهم 23 أسيرًا مصابون بالأورام والسرطان بدرجات متفاوتة.