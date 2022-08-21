كلوب: سنطالب بنقاط مواجهة اليونايتد في هذه الحالة

يعتقد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن فريقه يستحق الحصول على النقاط الثلاث، إذا أجبر مشجعو مانشستر يونايتد على تأجيل مباراة الفريقين.



ويحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد، في ملعب أولد ترافورد، غدًا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة للبريميرليج.



واقترحت مجموعة من جماهير مانشستر، تنظيم وقفة احتجاجية قبل لقاء ليفربول، اعتراضًا على تراجع نتائج الفريق، وهو ما يهدد مصير المباراة.



وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "حال عدم خوض المباراة، سنعود إلى أرضنا بالحافلة، آمل حقًا ألا يحدث ذلك، لكن إذا حدث ذلك، أعتقد أننا يجب أن نحصل على النقاط".



وأضاف: "لا علاقة لنا بالموقف، إذا حدث ذلك وكان المشجعون يريدون عدم إقامة المباراة، فلا يمكننا إعادة جدولة اللقاء مرة أخرى وتناسبها في مكان ما في وقت مزدحم بشكل لا يصدق، آمل حقًا ألا يحدث هذا".



وتابع كلوب: "ليس لدي أي فكرة عما يمكن أن يحدث، لا أفكر في ذلك، يخبرنا الناس أن الأمور ستكون على ما يرام، لذلك سنذهب إلى هناك ونلعب المباراة ونأمل أن نعود إلى المنزل بعد ذلك".



وختم: "لكن إذا كنا في موقف مثل هذا، فدائمًا الفريق الآخر يجب أن يحصل على النقاط، لأنهم لا علاقة لهم بذلك، لقد استعدوا للمباراة".