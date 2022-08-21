هل يتجاوز الدولار الأمريكي حاجز الـ4 شواكل؛ بعد قرار المركزي "الإسرائيلي" رفع سعر الفائدة؟

وضع قرار البنك المركزي "الإسرائيلي" اليوم الأحد، والقاضي برفع سعر الفائدة بنحو 0.75٪، العديد من التكهنات المتاحة أمام سعر صرف الشيكل مقابل الدولار الأمريكي الذي تفصله أيام قليلة على رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الخامسة خلال شهر 9 سبتمبر المقبل.

وقرر "بنك إسرائيل" رفع سعر الفائدة بنحو 0.75٪ ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين 22/8/2022م، معللاً ذلك بسبب ارتفاع حاد في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في يوليو وقوة الاقتصاد.

"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تحدث للخبير الاقتصادي والمالي د. مازن العجلة، لمعرفة تبعيات القرار "الإسرائيلي" على سعر صرف الدولار الأمريكي، وما هو المتوقع لقيمة صرفه مقابل الشيكل الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وهل من الممكن أن يتجاوز صرفه حاجز الـ4 شواقل".

وأكد د. مازن العجلة ، أن معظم البنوك المركزية في العالم رفعت سعر الفائدة لديها، بسبب التأثير الذي لحق بها نتيجة الرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة التي سجل حتي اللحظة منذ بداية عام 2022، المرة الرابعة، وفق سياسية نقدية مخطط لها مسبقاٌ لمواجهة التضخم في أمريكا الذي وصل إلى أكثر من 8.5%.

وأوضح أن قرار البنك المركزي "الإسرائيلي" رفع الفائدة والمقرر البدء فيه يوم غدٍ الإثنين بنسبة 0.75٪، جاء للحفاظ على قوة عملة الشيكل، أو على الأقل منع انهيارها أمام الدولار، بالإضافة لتعزيز الاقتصاد "الإسرائيلي"، لان الرفع الفائدة الامريكية سينعكس بشكل سلبي على العملات الأخرى في العامل إذا لم تحذو حذوها وترفع الفائدة.

وبشأن الآثار السلبية لقرار المركزي "الإسرائيلي" رفع الفائدة، بين الخبير الاقتصادي والمالي، أن الأثار السلبية لارتفاع سعر الفائدة في أي دولة في العالم ومنها "إسرائيل" هو إمكانية حدوث ركود و تراجع في النشاط الاقتصادي، كون سعر الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض من أجل أنشاء المشاريع وتوفير فرص العمل وبالتالي يحدث تراجع في معدلات النمو الاقتصادي لدى الدولة.

المتوقع للدولار

وحول المتوقع لقيمة صرف الدولار مقابل الشيكل، أوضح د. العجلة، أن الفيدرالي الأمريكي بعد أسبوعين سيرفع سعر الفائدة للمرة الخامسة حسب الخطة النقدية المعدة مسبقاً والمتوقع عقبها رفع قيمة صرفه أمام العملات الأخرى، لذلك وعلى صعيد صرف مقابل الشيكل "الإسرائيلي" اذا حافظ على مستواه، التوقعات تشير إلى أن سعر صرف الدولار سيبقى كما هو مع إمكانية حدوث ارتفاعات بسيطة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

وأشار إلى المؤشرات للاقتصاد الأمريكي إذا جاءت إيجابية بعد رفع الفائدة للمرة الخامسة من الممكن أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل إلى حد 3.3 وربما تجاوز الـ4 شواكل في حالة كانت قوة الاقتصادية الدافعة كبيرة وقوية، لافتاً إلى أن الدولار وحتي موعد الرفع الخامس من الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة متوقع له الانخفاض والنزول في قيمة صرفه أكثر خاصة بعد القرار الإسرائيلي رفع الفائدة والذي يمنح الشيكل قوة إضافية امام الدولار.

يذكر أن بنك "إسرائيل" رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.25 بالمئة، في زيادة هي الأكبر منذ أحد عشر عامًا خلال شهر يوليو الماضي.