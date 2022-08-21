بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نيوكاسل يونايتد الآن مباشر يلا شوت- بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نيوكاسل يونايتد الآن، لا يزال الدوري الانجليزي، في جدول مبارياته، يرسل لكافة عشاق كرة القدم في العالم وخاصة متابعي الدوري الاكثر اثارة، برقية حماس حول المباريات التي تقام في الدوري خاصة في الجولات الأولى من عمر المسابقة، فمن المقرر أن يلتقي مساء اليوم الأحد، العملاق الانجليزي مانشستر سيتي غريمه نيوكاسل يونايتد، في اجواء حماسية قوية وكبيرة، كون الفريقين عززاً من تواجدهم في فترة الانتقالات الصيفية، وخاصة نيوكاسل يونايتد الذي دائما يفكر في تعزيز صفوف الفريق، لرفع مكانة الفريق بين الفرق الخمس الكبرى في الدوري الانجليزي، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مباراة مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد، وأفضل الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد مساء اليوم سواء على موقع يلا شوت وغيرها من المواقع المتخصصة في نقل المباريات الرياضية الكبرى.

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ويستعد مانشستر سيتي لخوض مواجهة جديدة في المسابقة المحلية الإنجليزية، حيث سيلعب فرق مانشستر سيتي مباراته القادمة أمام خصمه نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الثالثة في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مواجهة الفريق السماوي ستكون خارج قواعده حيث من المقرر أن يستضيف ملعب سانت جيمس بارك الملعب الأساسي لفريق نيوكاسل اللقاء في العاصمة اللندنية

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نيوكاسل يونايتد

وضمن مقالنا بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نيوكاسل يونايتد الآن مباشر يلا شوت- بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نيوكاسل يونايتد الآن، سنرفق لكم تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، والذي يحلُ مانشستر سيتي ضيفًا على فريق نيوكاسل يونايتد لحساب الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وكشف الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي عن تشكيلة الفريق لمواجهة نيوكاسل في المسابقة الإنجليزية، ومن المتوقع أن يخوض المدرب بيب جوارديولا بنفس التشكيلة التي خاض فيها آخر جولة في الدوري أمام بورنموث، وعليه ستكون التشكيلة كالتالي: حراسة المرمى:إيديرسون وفي خط الدفاع: جواو كانسيلو -ناثان آكي - روبين دياش - كايل والكر، أما خط الوسط: جوندوجان - رودري - كيفين دي بروين فيما خط الهجوم: فيليب فودين - ايرلينج هالاند - رياض محرز.

بث مباشر مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي

ومباراة السيتي ونيوكاسيل مباشر تبدأ الساغة السادسة والنصف وفق وقت فلسطين والكويت والأردن والمملكة العربية السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت مصر، حيث يكون الجمهور العربي على موعد مع الإثارة، وأسندت القناة بي ان سبورت القطرية مهمة التعليق الصوتي للتونسي رؤوف خليف.

مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر

ويدير اللقاء المرتقب اليوم الحكم جاريد جيليت في الساحة ويساعده على الخطوط الحكم لي بيتس مساعد أول وإيان خوسين مساعد ثاني والحكم الرابع هارينجون والفار بيتر بانكس والمساعد مارك بيري.

مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل مباشرة تجري بالتزامن مع نهاية مواجهة وست هام يونايتد أمام برايتون في الأسبوع ذاته من الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك موقعة تشيلسي أمام ليدز يونايتد النارية.

من يسجل أول أهداف مانشستر سيتي اليوم أمام نيوكاسل يونايتد؟ 🤔#السيتي pic.twitter.com/wMHaF8EbZ9 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 21, 2022

بث مباشر مانشستر الآن

وفي مقالنا بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نيوكاسل يونايتد الآن مباشر يلا شوت- بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نيوكاسل يونايتد الآن، يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط ، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط أيضا، ويرغب مانشستر سيتي، في حصد الثلاث نقاط وتحقيق الفوز الثالث على التوالي هذا الموسم من أجل التربع على صدارة البريميرليج للحفاظ على لقبه للعام الثالث.

مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

وفي مقالنا بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نيوكاسل يونايتد الآن مباشر يلا شوت- بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نيوكاسل يونايتد الآن، من المرجح وبنسبة كبيرة للغاية أن تكون اختيارات المدرب "بيب جوارديولا" للمباراة كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: جواو كانسيلو - ناثان آكي - روبين دياش - كايل والكر.

وسط الملعب: إيلكاي جوندوجان - رودري - كيفين دي بروين.

الهجوم: فيليب فودين - ايرلينج هالاند - رياض محرز.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر اليوم

وتنطلق متعة كروية إنجليزية خالصة تجمع مانشستر سيتي بنظيره نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة ضمن انطلاقة الدوري الإنجليزي للموسم الجديد، ويسعى كلا الفريقين للفوز على الآخر والظفر بنقاط المباراة الغالية، كما سيدخل السيتي المباراة من أجل تحقيق فوزه الثالث تواليًا في ظل منافسة أرسنال معه على البطولة، ويمكن مشاهدة اللقاء عند تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين، وعند تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت مصر، وعند تما الساعة 07:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي يلا شوت

وفي مقالنا بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نيوكاسل يونايتد الآن مباشر يلا شوت- بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نيوكاسل يونايتد الآن، قرر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لبرشلونة، الدفع بالقوة الضاربة لفريقه أمام نيوكاسل، اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، بالجولة الثالثة للبريميرليج،ويسعى مانشستر سيتي للاستمرار في صدارة ترتيب البريميرليج، والوصول للنقطة التاسعة بالتساوي مع آرسنال، وبحسب موقع "هوسكورد" فإن جوارديولا قرر الدفع بالثنائي رياض محرز وإيرلينج هالاند في التشكيل الأساسي.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي كالتالي: حراسة المرمى: إيدرسون، الدفاع: جواو كانسيلو - ناثان أكي - روبن دياز - كايل ووكر ،الوسط: إلكاي جندوجان - رودري - كيفين دي بروين، الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - رياض محرز.

البطل مانشستر سيتي في مهمة ليست سهلة أمام نيوكاسل على أرض سانت جيمس بارك#الدوري_الإنكليزي_الممتاز https://t.co/phk1L95yND — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 21, 2022

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

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مشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر

ويعطل نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، صفقة ثقيلة لناديه هذا الصيف.



وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن إدارة بي إس جي توصلت لاتفاق مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وأضافت: "إلا أن وصول سيلفا كان مرهونا ببيع نيمار"، وزادت: "مع البداية القوية للاعب البرازيلي هذا الموسم، من غير المحتمل أن تتم صفقة اللاعب البرتغالي".



ولفتت أيضا إلى أن نجم مانشستر سيتي، كان يحلم بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، لكن تعطلت الصفقة لأسباب مالية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العملاق الكتالوني، وختمت الصحيفة: "بعد أن ضاقت السبل بالبرتغالي برناردو سيلفا، فإنه سيبقى مع ناديه الإنجليزي هذا الموسم".

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بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف عصراً بتوقيت فلسطين والسعودية، ويسعى مانشستر سيتي لمجاورة أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي بانتصار ثالث على التوالي بعد انتصارين حققهما على وست هام يونايتد (2/0)، وبورنموث (4/0)، فيما يسعى نيوكاسل لتأكيد انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق الفوز على نوتينغهام (2/0)، وتعادل مع برايتون سلباً بدون أهداف، ولمشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل هنـــــــــــا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد بث مباشر يلا شوت لايف

وعلى الجانب الآخر، يستهدف نيوكاسل يونايتد تحقيق نتيجة إيجابية بعد الانطلاقة الجيدة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي بعد بداية رائعة بالفوز على نوتنجهام فورست ثم التعادل مع برايتون خارج أرضه، وتنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

وكان مانشستر سيتي فاز على وست هام يونايتد بهدفين دون رد على ملعب "لندن الأولمبي" في افتتاحية البريميرليج ثم فاز على بورنموث بنتيجة 4-0 على ملعب "الاتحاد" في ثاني جولات الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد بدأ الدوري الإنجليزي بالفوز على نوتنجهام فورست بنتيجة 2-0 على ملعب "سانت جيمس بارك"، ثم تعادل مع برايتون بدون أهداف على ملعب "فالمر" في ثاني الجولات، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد بث مباشر هنـــــــــــا