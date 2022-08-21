بالصور دوحة الإبداع للثقافة والفنون تكرم منتجي أنشودة "قسماً بالضارب والحامي"

كرمت مؤسسة دوحة الإبداع للثقافة والفنون ممثلة بمديرها العام الأستاذ شعبان حسونة، اليوم الأحد 21 أغسطس 2022، فريق إنتاج أنشودة "قسماً بالضارب والحامي، الفنان المبدع المنشد حمزة أبو قينص، والموزع الموسيقي الملحن أسامة قاسم، والكاتب الشاعر محمد دبابش.

وقال مدير المؤسسة الأستاذ شعبان حسونه: إن تكريم الفنانين جاء عرفاناً من المؤسسة بنجاح عملهم الفني والذي حقق رواجاً جماهيراً كبيراً، ووجد انصاتاً مقدراً من عموم المستمعين للنشيد الذي يروي قصة بطولة الشهيد المجاهد خالد منصور، وشهداء معركة "وحدة الساحات".

وأنشودة "قسماً بالضارب والحامي" عمل فني فلسطيني بامتياز، قام عليه مجموعة من الفنانين الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك في رثاء قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خالد منصور "أبو الراغب"، بعد ارتقائه عقب عملية اغتيال جبانة نفتها طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

ومؤسسة دوحة الابداع للثقافة والفنون، هي مدرسة أو صالون أدبي، يعني بالأدب، والفن شعراً ونثراً، ومسرحاً، وفناً تشكيلياً، وفلكلوراً شعبياً، وهي ملتقى نقدي يختص بالأدب والفن، وهي بيدر لإنتاجه، كما هي ورشة لصناعته.







وفيما يلي مقطع فيديو أنشودة "قسما بالضارب والحامي"