مارسيليا يحسم موقفه من التعاقد مع كريستيانو رونالدو

حسم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي موقفه بشأن إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وكشفت شبكة "RMC" الفرنسية أن إدارة مارسيليا لا تنوي التعاقد مع النجم البرتغالي، رغم كل الشائعات المثارة بشأن وجود تواصل مع وكيل أعماله، خورخي مينديز.



وأضافت أيضا أن مسؤولي النادي الفرنسي لم يلتفتوا من الأساس لحملات جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي نادت بالتعاقد مع رونالدو، هذا الصيف.



ولفتت إلى أن النجم البرتغالي يسعى للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد والانضمام لفريق ينافس في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري.



وأشارت أيضا إلى أن نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق، ارتبط اسمه بالعودة مجددا إلى ناديه القديم، سبورتنج لشبونة البرتغالي.



وكانت قناة "سي.بي.إس سبورتس" الأمريكية قد ذكرت قبل أيام أن دورتموند يشكل "آخر فرصة" لرونالدو كي يرحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.



فيما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مستقبل رونالدو بات يتعلق بخيارين: العودة لفريقه السابق سبورتنج لشبونة أو الانضمام إلى بوروسيا دورتموند.



ونفى سيباستيان كيهل المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الشائعات المثارة حول إمكانية التعاقد مع الهداف البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو.