تركيا: ارتفاع حصيلة قتلى حادث السير في ماردين إلى 19

ارتفع إلى 19 عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم، السبت، إثر حادثة اصطدام شاحنة بجموع من الناس في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

وأفادت "وكالة الاناضول"، أن حادثة الاصطدام وقعت أثناء تجمع الناس وفرق الإسعاف والشرطة والإطفاء عقب حادث مروري بين 3 سيارات بقضاء دريك.

وأضاف أن السلطات المحلية أرسلت عددا كبيرا من فرق الإسعاف والطوارئ والدرك والإطفاء إلى مكان الحادث عقب الحادث المروري الثاني.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة، إن عدد قتلى حادث السير ارتفع إلى 19 شخصا.

وأشار قوجة إلى إصابة 26 شخصا جراء الحادث بينهم 6 في حالة حرجة.

وفي وقت سابق، أعلن قوجة أن الحادث أسفر عن مصرع 16 شخصا، وإصابة 29 آخرين بينهم 8 بحالة حرجة.