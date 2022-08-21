"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الإثنين

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (22 أغسطس).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي أن أولوية السفر ستكون للأسماء الواردة في كشوفات الحافلتان: السادسة، والسابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/30)هنـــــــــا، بالإضافة إلى كشف الحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/32)هنــــــــا، مطالبة المسافرين بضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما طالبت بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده أنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.