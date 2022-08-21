تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم، ينتظر عشاق وجماهير كرة القدم المصرية، انطلاق مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري، لكن ترغب الجماهير بمشاهدة مباراة الأهلي وكل المباريات القوية عبر بث مباشر، بجودة عالية ودون أي تقطيع يطرأ على البث، لذلك هم يبحثون عن تردد قناة أو تايم سبورت، عبر الأقمار الاصطناعية عرب سات ونايل سات، وذلك لمشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي والمباريات التي تحظى باهتمام كبير من جماهير كرة القدم في الوطن العربي.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد

ويبحث عشاق كرة القدم عن، تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم، كونها تبث مباريات كرة القدم في الدوري المصري، والعديد من الدوريات العربية والإفريقية، لذلك هي محط بحث واهتمام جماهير كرة القدم في كل أماكن تواجدهم، كون تبث مباراة اليوم بين فريقي الأهلي المصري والإسماعيلي ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز، لذلك نرفق لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، تردد قناة اون تايم سبورت الجديد، حتى تضبطوا التردد عبر "الرسيفر" وتشاهدوا المباراة عبر بث مباشر دون أي تقطيع يطرأ عليه.

اسمعوا …

" سيف زاهر اهلاوي اب عن جد"

و يجي واخد متخلف يقول زملكة قنوات اون تايم سبورت

عرفتم ليه انزعج من كلام جمال الغندور وان ضربة جزاء الاهلي امام المقاصة ظالمة و خادعة من طاقم الاخراج pic.twitter.com/eyq6OF3tPY — Zamalek Fans (@Zamalek__Fans) August 15, 2022

✨ يــــــوم المـــبـــاراة!⚽🦅



🔴 الأهـــــلـــي 🆚 الاســـماعيـــــلـــــي🟡



🏆 الـــــدوري المـــــصـــــري



📆 اليـــوم ، 21 اغـــســـطــــــس 2022



🕤 9:00 مســـاءً بتوقـــيت القـــاهــــــرة



🏟️ ستــــــاد بـــــرج العــــــرب



📺 اون تــايـــم سبــــــورت 1 pic.twitter.com/ZJu2Nnj4VB — كرم عبد الناصر (@karam2000218) August 21, 2022

ما تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي

ويتساءل عشاق كرة القدم عن، ما تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي، فهي من أشهر القنوات التي تعرض معظم الرياضة، لاسيما مباريات كرة القدم في الوطن العربي وشمال إفريقيا، لهذا فهي محط اهتمام واقبال مئات الآلاف من عشاق كرة القدم، كونها الرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم أجمع، وليس فقط الوطن العربي أو الأوروبي، لذلك يهتم جمهور كرة القدم بالبحث عن أحدث ترددات القنوات الرياضية لضبطها من أجل مشاهدة المباريات التي تبث عبرها.

التردد 10853

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

بناء علي طلب جماهير الزمالك

يعلق بلال أحمد علام على مباراة الحسم مساء يوم الثلاثاء القادم على القناه التلفزيونيه أون تايم سبورت.



وتعتبر هذة المباراة هى مواجهه الحسم ، لقاء تأكيد التتويج للزمالك بللقب الرابع عشر فى تاريخة، والثانى على التوالى.



كلمتنا هي العليا — bahaamtawee10 (@bahaamtawee10) August 20, 2022

أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت الجديد 2022

وتسعى إدارة قناة أون تايم سبورت إلى تحديث تردداتها للأفضل، تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم، حتى تعرض للمشاهدين المباريات بأفضل طريقة وأعلى جودة، كما إنها تحرص على بث البرامج الرياضية التي يهتم بها عشاق كرة القدم حول العالم، وهي تعمل جاهدة على إرضاء جمهورها على مستوى الوطن العربي والأوروبي والإفريقي، وبث برامجها ومبارياتها بجودة عالية جدا اتش دي، لهاذ يهتمون بالبحث عن، أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت الجديد 2022، لكي يتمتع عشاق كرة القدم بمشاهدة المباريات عبر شاشتها بجودة عالية ودون أي تقطيع.