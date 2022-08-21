قررت جهات حقوقية وإعلامية في غزة، إطلاق حملة دولية لحماية المحتوى الفلسطيني، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

جاء ذلك، خلال اتفاق، تم اليوم الأحد، بين منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني "حشد"، في مدينة مدينة غزة.

وأكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي، أن "الاستهداف المتواصل للرواية الفلسطينية يستدعي تحركا فلسطينياً جاداً لمواجهة ذلك عبر مختلف السبل القانونية والرسمية والإعلامية".

وأشار إلى أهمية "إطلاق حملة دولية لحماية المحتوى الفلسطيني، بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية".