الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في "بيت صفافا"

نفذ الشاب المقدسي أحمد عليان، اليوم الأحد، قرار "الهدم الذاتي" لمنزله في قرية بيت صفافا، والذي أصدرته بلدية الاحتلال نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح الشاب أحمد عليان أن طواقم البلدية اقتحمت منزله نهاية الأسبوع الماضي، ومعها قرار الهدم النهائي "الغير قابل للاستئناف"، وطالبته بضرورة تنفيذ الهدم خلال مدة أقصاها 10 أيام، مهددة باقتحام المنزل وتنفيذ عملية الهدم وعليه دفع كافة التكاليف لآليات البلدية والقوات المرافقة لها.

وأضاف عليان:" اليوم هدمت بيتي بأيدي، هدمت تعب حياتي، هدمت البيت الي حطيت فيه دم قلبي، لحظات صعبة جدا".

ولفت عليان أنه قام ببناء منزله على أرضه قبل 2014، ويعيش فيه مع زوجته وطفله ووالدته، وعلى مدار السنوات الماضية حاول ترخيصه وفرضت عليه 3 مخالفات هدم بقيمة76 ألف شيكل."

وقال عليان:" قرار الهدم هو قرار سياسي عنصري وغير قانوني، فكان المدعي العام قد وافق على استكمال اجراءات الترخيص، لكني فوجئت الاسبوع الماضي بقرار الهدم النهائي... ومجبرا قمت بتنفيذه فلا خيار أمامي".