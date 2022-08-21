انهيار صفقة انتقال ديباي ليوفنتوس

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، تراجع أسهم انتقال الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة، إلى يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي الجاري.



وتوصل يوفنتوس لاتفاق مع برشلونة على ضم ديباي هذا الصيف، من أجل تسجيل الفرنسي جوليس كوندي، أحدث صفقات البرسا الصيفية.



وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن صفقة ديباي كانت قريبة جدا من يوفنتوس، قبل أن يتوقف كل شيء بسبب مطالب اللاعب المالية.



واشترط ديباي التوقيع مع يوفنتوس لمدة موسمين، مع الحصول على راتب يتراوح ما بين 6-7 ملايين يورو، بخلاف المكافآت.



وأضافت: "هذا الأمر دفع يوفنتوس للبحث عن حلول بديلة، واتجه للتفكير في ضم ماركو أرناوتوفيتش (بولونيا) وأركاديوس ميليك (أولمبيك مرسيليا)".



وأشارت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى أن البولندي أركاديوس ميليك صاحب الـ28 عاما كان بالفعل هدفا للسيدة العجوز قبل عامين.



ويتواجد سيباستيان ليدور "محامي ممفيس ديباي" حاليا في إيطاليا، في محاولة لاستعادة الاتفاق الذي كان قد أتمه بالفعل مع يوفنتوس.