لائحة اتهام ضد 3 مقدسيين بدعوى إطلاق النار خلال حفل زفاف

اتهم محققو محطة شرطة الاحتلال في القدس اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين من حي صور باهر بالقدس، بحيازة أسلحة وتنفيذ إطلاق نار.

وزعمت الشرطة وفق القناة 14 العبرية، إن المعتقلين الثلاثة أطلقوا النار في بداية الشهر الجاري خلال حفل زفاف في صور باهر، وعقب حادث إطلاق النار وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، واعتقلت ثلاثة من المشتبه بهم وبعد التفتيش تبين أنهما كانا يحملان في سيارتهما سلاح M16.

وبعد انتهاء التحقيق وكشف الأدلة، قدمت النيابة الإسرائيلية إفادة بحق المتهمين وتم تمديد حبسهما حتى اليوم لغرض تقديم لائحة اتهام.

وقالت الشرطة إنها ستواصل العمل ضد إطلاق النار واستخدام السلاح المخالف للقانون في أي وقت وفي أي مكان، وتقديم المتهمين إلى العدالة وحماية الأمن والسلم.