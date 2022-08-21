الزراعة تحذر من نفوق الدواجن خلال ارتفاع درجات الحرارة

حذر طاقم المهندسين في قسم الإنتاج الحيواني في زراعة الوسطى من إرتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على مزارع الدواجن، مؤكدين بأن إرتفاع درجات الحرارة تؤثر بشكل كبير على صحة الدواجن و خاصة التي يزيد عمرها عن 25 يوماً.

وقدم طاقم المهندسين الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة للوقاية من إرتفاع درجات الحرارة في المزرعة ، وعن أهم الإرشادات التي من الضروري العمل وضبط درجات الحرارة داخل المزارع وذلك لتفادي حدوث نفوق بشكل كبير.

بالإضافة الى رفع العلافات أوقات الظهيرة و وضع فيتامين (c) في المياه و إغلاق المنافذ التي يدخل منها الهواء الساخن و تركيب ستائر من الخيش وترطيبها بالماء بإستمرار لخفض درجات الحرارة و العمل على دهان البراميل باللون الأبيض.