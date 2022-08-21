الزراعة تحذر من نفوق الدواجن خلال ارتفاع درجات الحرارة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:38 م
21 اغسطس 2022
دواجن
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حذر طاقم المهندسين في قسم الإنتاج الحيواني في زراعة الوسطى من إرتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على مزارع الدواجن، مؤكدين بأن إرتفاع درجات الحرارة تؤثر بشكل كبير على صحة الدواجن و خاصة التي يزيد عمرها عن 25 يوماً.

وقدم طاقم المهندسين الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة للوقاية من إرتفاع درجات الحرارة في المزرعة ، وعن أهم الإرشادات التي من الضروري العمل وضبط درجات الحرارة داخل المزارع وذلك لتفادي حدوث نفوق بشكل كبير.

بالإضافة الى رفع العلافات أوقات الظهيرة و وضع فيتامين (c) في المياه و إغلاق المنافذ التي يدخل منها الهواء الساخن و تركيب ستائر من الخيش وترطيبها بالماء  بإستمرار لخفض درجات الحرارة و العمل على دهان البراميل باللون الأبيض.

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