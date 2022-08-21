راصد جوي لـ"فلسطين اليوم": أجواء شديدة الحرارة الأسبوع القادم قد تصل لـ45 درجة

توقع الراصد الجوي قصي حلايقة، اليوم الأحد 21 أغسطس 2022، الحالة الجوية لطقس فلسطين بدءاً من الليلة، وحتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن البلاد ستشهد أجواءً حارة جداً مع بدء الأسبوع المقبل، قد تصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق .

وأوضح الراصد الحلايقة، أن ارتفاعاً يطرأ على درجات الحرارة اليوم الأحد، ويكون الجو حاراً في معظم المناطق الفلسطينية، بينما في ساعات المساء والليل تكون الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية.

وأشار الحلايقة في مقابلة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أن يومي الاثنين الثلاثاء، تكون تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتكون أدنى من معدلها السنوي بقليل، مع بقاء الطقس شديد الحرارة في المناطق المنخفضة، أما في ساعات المساء والليل، يكون الطقس بارداً قليلاً في أعالي الجبال، ويكون لطيفاً إلى دافئ في المناطق المنخفضة.

وذكر، أن أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، ترتفع درجات الحرارة إلى ما بين 30-32 درجة مئوية في القدس، وتزداد قليلاً وطأة الأجواء الحارة، لكن مع بقاء الجو صيفياً عادياً، بينما في ساعات المساء والليل، تكون لطيفة في الجبال، ودافئاً في باقي المناطق، مشيراً إلى مكانية حدوث اندفاع كتلة هوائية حارة جداً قادمة من مناطق شبه الجزيرة العربية، تؤثر على المناطق الفلسطينية بدءاً من يوم السبت المقبل، حيث تجعل الأجواء حارة جداً.

ولفت إلى أن الكتلة الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية، ستخلق طقساً شديد الحرارة في معظم المناطق الفلسطينية، مصحوبة بارتفاع كبير على درجات الحرارة، وزيادة حدة حرارة الأجواء في ساعات النهار، حيث ستصل في القدس إلى 38 درجة مئوية، وفي أريحا والأغوار إلى 45 درجة، وفي قطاع غزة تصل إلى 35 درجة.

مع بداية العام الدراسي الجديد

وأفاد، بأن يوم الاثنين المقبل" موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين"، سيكون ذروة تأثير الموجة الحارة، مشيراً إلى أن القراءات الحالية ترجح وصول درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية في أريحا والأغوار، و35 درجة مئوية على الأقل في قطاع غزة، وسيكون الطقس شديد الحرارة، وسط تحذيرات جدية من التعرض لأشعة الشمس لا سيما في ذروة النهار.

وأشار إلى أن البلاد ستشهد ارتفاع نسبة الرطوبة في الأجواء خاصة في المناطق الساحلية، مبيناً أن سبب ارتفاع الرطوبة ليل أمس بسبب هبوب رياح غربي تماماً عبر البحر الأبيض المتوسط محملة ببخار الماء، وهو ما يرفع نسبة الرطوبة، وهو ما يزيد شعور الشخص بالحر.. "والله تعالى أعلى وأعلم".

وعن وجود دعوات من قبلهم لوزارة التربية والتعليم لتأجيل بدء انطلاق الفصل الدراسي الجديد الذي يبدأ في ذروة درجات الحرارة، أشار إلى أنهم ليسوا الجهة المختصة لنشر مثل هذه الدعوات، مؤكداً أنهم سينشرون تحذيرات عبر موقعهم الإلكتروني لتفادي ضرر التعرض المباشر لأشعة الشمس.





