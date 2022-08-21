الكحلوت توضح مصير المنحة القطرية لمن حصلوا على "لم شمل" وبشأن ووفاة الزوج

أعلنت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد 21/8/2022 ، ان اللجنة القطرية بدأت اليوم بصرف المنحة القطرية لـ100 ألف اسرى متعففة في القطاع ، مشيراً الى ان معايير صرف المحنة هي ككل شهر وخاصة انها تستهدف من صرف لهم أقل من 29 مرة ولديهم ابناء من 3 أبناء وما فوق .

وقالت الكحلوت خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة فلسطين اليوم انه تم ايقاف المنحة للمسافرين ، بالإضافة الى ايقاف كل من لديه تصاريح عمل في الداخل المحتل ، ولديه تصريح عمل ساري المفعول .

وتابعت الى انه تم ايقاف من حصلوا على لم شمل لمدة من 3 الى 4 شهور ، بالإضافة الى ايقاف المنحة عن حالة وفاة الزوج وتحويلها للزوجة بعد 3-4 شهور ، معتبراً ان معايير المنحة كما هي مع اختلاف في بعض المعايير.