الكحلوت توضح مصير المنحة القطرية لمن حصلوا على "لم شمل" وبشأن وفاة الزوج

أعلنت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد 21/8/2022 ، إن اللجنة القطرية بدأت اليوم بصرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة متعففة في القطاع ، مشيراً إلى أن معايير صرف المحنة هي ككل شهر وخاصة أنها تستهدف من صرف لهم أقل من 29 مرة ولديهم أبناء من 3 أبناء وما فوق .

وقالت الكحلوت خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة فلسطين اليوم إنه تم إيقاف المنحة للمسافرين ، بالإضافة إلى إيقاف كل من لديه تصاريح عمل في الداخل المحتل ، ولديه تصريح عمل ساري المفعول .

وتابعت إلى أنه تم إيقاف من حصلوا على لم شمل لمدة من 3 إلى 4 شهور ، بالإضافة إلى إيقاف المنحة عن حالة وفاة الزوج وتحويلها للزوجة بعد 3-4 شهور ، معتبراً أن معايير المنحة كما هي مع اختلاف في بعض المعايير.