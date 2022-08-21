زوجة الأسير عواودة لمراسلنا: قرار المحكمة سيصدر خلال اليوم والنيابة تقدم ملفاً سرياً جديداً بحقه

أكدت زوجة الأسير خليل عواودة اليوم الأحد 21/8/2022 ، انتهاء جلسة المعتقل خليل عواودة، موضحةً أن رد المحكمة بأن القرار اليوم عبر البريد الإلكتروني.

وقالت زوجة الأسير لـ"فلسطين اليوم":"إن القاضية تساءلت عن سبب اعتقاله حتى الآن لترد نيابة الاحتلال بتقديم ملف سري جديد بحق الأسير".

وقال نادي الأسير إنه من المقرر أن تُعقد اليوم جلسة محكمة للمعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة شهور، وذلك في المحكمة العليا للاحتلال الساعة العاشرة صباح اليوم.

وكان "القائد العسكري" للاحتلال قد أصدر قرارًا "بتجميد" اعتقاله الإداريّ يوم الجمعة الماضي، وذلك رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج في مستشفى "آساف هروفيه".

وأوضح نادي الأسير مجددًا أنّ قرار "التجميد" لا يعني إنهاء اعتقاله الإداريّ، بل يُشكّل هذا القرار إحدى أخطر الاختراعات التي خرجت بها المحكمة العليا للاحتلال منذ عام 2015، كأداة للالتفاف على قرار إضرابات المعتقلين الإداريين، والذي ساهم فعليًا في ترسيخ الاعتقال الإداريّ، وليكون بمثابة مخرج لأجهزة الاحتلال لإخلاء مسؤوليتها عن مصير المعتقل.

وكان المعتقل عواودة قد وجه رسالة لشعبه، وكل المساندين له عقب "تجميد" اعتقاله، وأكّد أنّه مستمر في إضرابه حتى الإفراج عنه.



