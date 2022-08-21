هيئة الأسرى:إهمال طبي واضح ومتعمد بحق الأسرى المرضى في عيادة "الرملة"

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد 21/8/2022، بأن الأسرى المرضى القابعين في عيادة سجن " الرملة" يعيشون ظروفا صحية مأساوية، في ظل إهمال طبي واضح من قبل ادارة المعتقل، حيث يعانون من الاوجاع، والآلام، والأمراض الصعبة دون تقديم العلاج اللازم لهم .

وقالت الهيئة نقلا على لسان المحامي فواز شلودي بأن الأسير محمد عودة من بلدة الطيرة قضاء رام الله ، والمتواجد حالياَ في عيادة سجن " الرملة"، يواجه وضعاً صحياً سيئاً، فهو يعاني من آثار إصابته التي تعرض لها أثناء عملية إعتقاله، حيث أصيب ب 6 رصاصات من قبل قوات الاحتلال بكلتا قدميه ، وتم إجراء عدة عمليات له ووضع البلاتين بقدميه ، وما زال عودة يشتكي من آلام حادة بقدميه حيث يتواجد بها الحديد لتثبيت العظام ويتم اعطاءه المسكنات فقط .

بينما يعاني الأسير نور جربوع من مدينة جنين، جرح عميق جداً بالظهر، ويجب ان يتلقى المضاد الحيوي من أجل معالجة الجرح، ويحتاج ايضاً الى وضع كيس جاني للبراز حتى لا يلتهب الجرح، وقد تم نقله الى مستشفى اساف هروفيه لتلقي العلاج اللازم إلا أنه رفض أخذ العلاج وتم إعادته إلى عيادة سجن " الرملة"

وأوضحت الهيئة أن الأسرى الموجودون حاليا في عيادة سجن " الرملة"، هم: خالد الشويش، منصور موقده، معتصم رداد، ناهض الاقرع، ناظم أبو سليم، عبد الرحمن برقان، جمال زيد، ناصر أبو حميد، عماد سرحان، يوسف علان، مراد بركات، خليل عواودة، نور جربوع، محمد ابو صبره، نذير أحمد، عبد الرحمن درويش، محمد عودة، محمد خليلي، شحاتيت.