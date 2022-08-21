تحديث سعر الدولار اليوم الجديد في مصر بالبنوك مقابل الجنيه

يهتم الكثير بمعرفة سعر الدولار اليوم الجديد في مصر في البنوك والأسواق السوداء مقابل الجنيه المصري، حيث تخطى اليورو في مصر داخل البنك المركزى 19 جنيها، وسجل اليورو، نحو 19.4236 جنيها للشراء، و19.5101 للبيع، بينما سجل الدولار الأمريكى داخل البنك المركزى المصرى 19.1008 جنيه للشراء، 19.1783 للبيع، لذا يحرص فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على معرفة سعر الدولار اليوم في مصر.

أسعار العملات في مصر

وسجل الدولار في بنكى الأهلى ومصر، اليوم الأحد 21-8-2022، نحو 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكى الأهلى ومصر، 19.2547 عند الشراء وعند البيع سجل 19.5279.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات في البنوك المصرية تغييرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل، ويقدم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، متابعة لحظية لأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم حتى غلق التعاملات من خلال الروابط الرسمية لمواقع البنوك.

أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزى المصرى

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزى عند الشراء 19.1003، وللبيع 19.1783.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى Cib:

وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجارى الدولى Cib إلى 19.12 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.18.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى

سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصر أبوظبى الإسلامى 19.1500 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 19.1800.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول

وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 19.11 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.18.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلى المتحد

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلى المتحد نحو 19.12 جنيها للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى

وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى الكويتى نحو 19.15 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 19.1 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بي سي» إلى 19.08 للشراء وعند البيع وصل إلى 19.18.

سعر الدولار اليوم في بنك SAAB

وصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 19.08 جنيها للشراء، و19.18 جنيه للبيع.