تتعدد أهم فوائد الليمون الأسود للتخسيس واستخداماته للصحة بشكل عام، حيث يحتوي على المعادن والفيتامينات، ويعتبر مهم للقلب والشرايين، ولصحة الجهاز الهضمي، وكذلك لمرحلة ما بعد الولادة، بالإضافة لفوائد أخرى، كما تتعدد فوائد الليمون الأسود للتخسيس، وخاصة الليمون المجفف، خلافاً لما يحتويه من القيمة الغذائية لقشور الليمون، لذا يحرص موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر أهم فوائد الليمون الأسود للتخسيس - طريقة مجربة لليمون الأسود.

فوائد الليمون الأسود

فوائد الليمون الاسود واستخدماته مختلفة ومتعددة، وتُشكل المحور الرئيس لهذا المقال العلمي، المقدم في صيغة بحث مدقق ومفصل، يتضمن العديد من المعلومات القيمة والخاصة بعالم التغذية والطب، وحتى المطبخ، حيث سيتم البدء بنبذة عن هذا النوع من الليمون، مرورًا بمختلف فوائده واستخداماته، وصولًا في الختام إلى تقديم القيمة الغذائية، وكيفية تحضير شاي الليمون الأسود.

الليمون الاسود

الليمون الأسود، أو باللغة الإنجليزية “Dried lime”، ويُعرف في بعض الدول العربية باللومي، أو نومي البصرة، هو نوع من أنواع الحمضيات، ويتم تحضيره من خلال غلي ثمار الليمون الطازجة وتركها تجف تحت أشعة الشمس، وينتشر في دول شرق آسيا، إذ يستخدم كمسحوق لتبهير الأطباق في الشرق الأوسط، خاصةً في العراق وعمان، حيث يضفي طعمًا حامضًا ومدخنًا.

فوائد الليمون الاسود واستخداماته

فوائد الليمون الاسود واستخداماته متعددة، لذا يجب تقسيمها والحديث عنها بشكل مدقق، حيث تنحصر الفوائد على الإيجابيات التي يقدمها لصحة الجسم، في حين تشمل الاستخدامات على الجانب الجمالي لهذه الفاكهة، وهو ما سيتم تفصيله في الفقرات الآتية:

استخدامات الليمون الاسود

يستخدم الليمون الأسود بشكل عام ضمن البهارات والتوابل، حيث يتم إضافته كمسحوق بعد تقشيره للعديد من الأطباق التي تحتوي على اللحوم الحمراء أو الأطباق البحرية، كما يضاف هذا المسحوق إلى مجموعة من التوابل تسمى “الكبسة” في دول الخليج العربي، وهو مكون أساسي في المطبخ الإيراني، كما يُقدم أيضًا على شكل مشروب ساخن وهو ما يعرف بشاي اللومي، أما من الناحية الجمالية فإن دوائر الليمون الأسود تستخدم لتقشير الجلد والبشرة والقضاء على الخلايا الميتة.

فوائد الليمون الاسود

يقدم الليمون الأسود العديد من الفوائد لكل من الجهاز الهضمي والعصبي وكذا القلب، كما أنه يعد غنيًا بالمعادن والفيتامينات، وقد أثبتت بعض الدراسات العلمية فعاليته في مرحلة بعد الولادة وكذا في عملية التخسيس، وهو ما يمكن تلخيصه كما يأتي:

المعادن والفيتامينات

الليمون الأسود فاكهة غنية بالفيتامينات على رأسها نذكر الفيتامين ج والفيتامين د، كما يحتوي اللومي على العديد من المعادن الضرورية لصحة الجسم بما فيها الكالسيوم واليوتاسيوم، وحمض الفوليك، حيث تشكل الفيتامينات والمعادن عناصرًا أساسية في كل راتب غذائي صحي ومتوازن.

القلب والشرايين

يحتوي الليمون الأسود على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تساعد في الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، كما أن هذه الفاكهة تعمل على تقوية عضلة القلب وتنظيم عدد الخفقات ومستويات الكوليسترول في الدم، وعملية ضخ الدم.

صحة الجهاز الهضمي

في رحلة البحث عن أهم فوائد الليمون الاسود واستخدماته، نجد أن هذه الفاكهة تساعد في تسهيل عملية الهضم، وتقوم بتطهير الأمعاء من السموم والمواد الضارة، وذلك كونها غنية بالفيتامين ج، وبمضادات الجراثيم، كما أن هذه الفاكهة تساهم في علاج الإسهال والوقاية من الإصابة بالإمساك.

مرحلة ما بعد الولادة

من المعروف أن المرأة الحامل بعد الولادة تحتاج إلى كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن، سواءًا لاتمام مرحلة الرضاعة الطبيعية، أو لاسترجاع العناصر الغذائية المستهلكة من طرف الجنين، لذا فإن فاكهة الليمون الأسود كونها غنية بالفيتامينات والمعادن تساعد على تقوية الجسم.

فوائد أخرى

في إطار الحديث عن فوائد الليمون الاسود واستخدماته نجد أن هذه الفاكهة تستخدم لتقوية العظام والأسنان، حيث أثبتت فعاليتها في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام ومختلف أمراض المفاصل، كما أن اللومي مفيد جدًا في تحسين صحة الجهاز العصبي، وتقوية المناعة، والحماية من مختلف أنواع السرطان إذ يساعد الخلايا على الانقسام بشكل طبيعي وصحيح.

فوائد الليمون الأسود للتخسيس

أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن تناول الليمون الأسود والليمون بشكل عام يساعد في عملية التخسيس وفقدان الوزن، حيث يتم استخدامه في صنع العديد من الأطباق المخصصة لفترة الريجيم، وذلك لكونه يقوم بمنع تراكم الدهون في الجسم، بالإضافة إلى كون قشور الليمون غنية بألياف البكتين، والتي تساعد على إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، وبما أن البعض يجد صعوبة في تناول قشور الليمون الطازج فإن قشور الليمون المجفف أطيب طعمًا.

الليمون الاسود المجفف

يستخدم البعض مصطلح الليمون الاسود المجفف وهو في الحقيقة نفسه اللومي، حيث إنه عبارة عن ثمار الليمون الطازجة التي تم غليها في الماء، ومن ثم تجفيفها في الهواء الطلق، حتى تصبح صلبة وتكتسب لونًا أسودًا أو بنيًا غامقًا، ومن ثم يسحق حتى يصبح عبارة عن بودرة تستخدم ضمن البهارات والتوابل خاصةً في دول الخليج العربي والعراق وإيران، ومن الجدير بالذكر أن قشور الليمون المجفف تحتوي على نسبة أكبر من ألياف البكتين مقارنةً بقشور الليمون الطازج.

القيمة الغذائية لقشور الليمون

بعد تفصيل مختلف فوائد الليمون الاسود واستخدماته وقبل تقديم وصفة تحضير شاي اللومي، من الضروري الوقوف عند القيمة الغذائية لقشور الليمون الطازج، حيث تتكون 100 غ من القشور مما يأتي:

العنصر الغذائي القيمة الغذائية

السعرات الحرارية 47 كيلو كالوري

الماء 81.6 غ

الألياف 10.6غ

الكربوهيدرات 16 غ

الدهون 0.3 غ

الكالسيوم 134 مغ

المغنيسيوم 15 مغ

الفوسفور 12 مغ

الصوديوم 6 مغ

شاي الليمون الأسود

يستخدم الليمون الأسود بشكل عام مع خليط من البهارات والتوابل لإضافة النكهة اللذيذة على العديد من الأطباق، ولكنه يستخدم أيضًا في تحضير أطيب أنواع الشاي، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

غلي الماء في إبريق خاص بتحضير الشاي.

كسر وتفتيت قطع الليمون الأسود.

وضع القطع في الماء المغلي.

يترك الليمون الأسود يغلي داخل الماء لمدة 4 دقائق.

تصفية الشاي للتخلص من القطع الصلبة.

يمكن إضافة ملعقة من العسل.

فوائد الليمون الاسود واستخدماته مختلفة ومتعددة بالنسبة لصحة الجسم، ولكن أشهرها وأكثرها شيوعًا هو استخدامه ضمن خليط البهارات والتوابل في العديد من الأطباق العربية والإيرانية، وكذا استخدامه كمشروب ساخن في عملية التخسيس وفقدان الوزن، من خلال ما يعرف بشاي اللومي.