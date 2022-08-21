شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو والتي انتهت بفوز ساحق للريال

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو والتي انتهت بأربعة أهداف، حيث ضرب لاعبي النادي الملكي شباك سيلتا برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس لحساب الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم ، ومنذ بداية المباراة استطاع لاعبي الميرينجي السيطرة على مجريات اللقاء وحاصروا أصحاب الأرض في ملعبهم ، وسط هجمات وفرص ضائعة للنادي ريال مدريد وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم اهداف مباراة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو والتي انتهت بأربعة أهداف.

ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023

وتمكن نادي ريال مدريد من تصدر ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023 ، بعد الفوز برباعية على نادي سيلتا فيغو وحصد الثلاث نقاط المهمة ، حيث جاء الترتيب كما يلي:-

المركز الأول : ريال مدريد ( 6 نقاط)

المركز الثاني : ريال بيتيس ( 6 نقاط)

المركز الثالث : اوساسونا ( 6 نقاط)

المركز الرابع : رايو فاليكانو ( 4 نقاط)

المراكز الخامس : فياريال ( 3 نقاط)