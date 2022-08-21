وفاة عاملين وإصابة 6 أخرين بينهم 2 بحالة خطيرة في موقع عملهم بالداخل المحتل

لقي عاملان عربيان من الداخل المحتل اليوم الأحد 21/8/2022 مصرعيهما وأصيب آخرون بجروح وصفت بأنها بين خطيرة ومتوسطة إثر سقوط جسم ثقيل على عمّال في ورشة بناء بمدينة طيرة الكرمل بالداخل المحتل.

ويدور الحديث عن سقوط حاوية كبيرة على عمال في المكان.

ووصلت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" الاسرائيلية إلى المكان، وقدمت العلاجات الأولية لستة مصابين على الأقل، بينهم 2 بحالة حرجة أقرت وفاتهما في وقت لاحق، إضافة لأربعة مصابين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.