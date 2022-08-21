الجهاد تنعى والد الشهيد القائد عصام براهمة

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، اليوم الأحد 21/8/2022، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من عائلة "براهمة" الكرام، بوفاة الحاج عزيز براهمة والد الشهيد القائد المؤسس عصام براهمة.

وقد وافته المنية مساء السبت بعد حياة حافلة بالصبر والعطاء، قضاها طائعاً لله ومحتسباً استشهاد نجله المجاهد عصام براهمة القائد العسكري الأول للحركة في شمال الضفة، والذي خاض مواجهته الأخيرة ضد العدو والتي أضحت نموذجاً ملهماً في الصمود ورفض الاستسلام.

كما تقدمت الحركة بالتعزية الحارة من عموم أهلنا في قرية "عنزا" ومن ذوي الفقيد، داعين لهم بالصبر والسلوان وحُسن العزاء، وسائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يكرم مثواه ويسكنه الفردوس الأعلى إلى جانب نجله الشهيد عصام مع النبيين والصديقين والشهداء وحَسُنَ أولئكَ رفيقاً.