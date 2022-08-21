ماذا حدث في كارفور الإسكندرية.. فيديو حريق مول سيتي سنتر في الإسكندرية، أمس السبت، نشب حريق هائل في أحد المولات الكبيرة في محافظة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف الذي غطى كل شيء في تلك المنطقة، وهو ما أثار الرعب والفزع والخوف الشديد بين الرواد والمقبلين على مركز التسوق الذي نشب فيه الحريق، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وهو ما دفع رجال الدفع المدني والجهات المختصة للقدوم إلى المكان مسرعين من أجل اخماد الحريق، وإنقاذ رواد المكان، والأماكن الأخرى قبل أن تصل إليها ألسنة اللهب.

فيديو حريق كارفور الإسكندرية

ويبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويتساءلون عن، ماذا حدث في كارفور الإسكندرية.. فيديو حريق مول سيتي سنتر في الإسكندرية، لأن هذا الحريق أثار الذعر بين رواد المكان، أصحاب المحال الأخرى خوفا من أن يمتد لها ألسنة اللهب المشتعلة، وبعد البحث المستمر عن، فيديو حريق كارفور الإسكندرية، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسباب وتفاصيل حريق مول سيتي سنتر في الإسكندرية، كون الناس تبحث عنها كثيراً.

حريق ضخم في سيتي سنتر إسكندرية و تحديدا في كارفور.

لا حول ولا قوة إلا بالله. pic.twitter.com/H0dtD6t6Li — هادي أبوشنب (@hady_reds) August 20, 2022

حريق في سيتي سنتر إسكندرية، ربنا يستر. 🤦‍♀️ pic.twitter.com/xsGOgpyrJt — Martina Magued (@martina_magued) August 20, 2022

سبب حريق مول كارفور سيتي سنتر

ويزيد الحديث عن، سبب حريق مول كارفور سيتي سنتر، ومع دقات الساعة الثالثة و15 دقيقة عصر أمس السبت 20 أغسطس 2022، دوت صافرات الإنذار بمول سيتي سنتر "كارفور" بمنطقة محرم بك، بحي وسط الإسكندرية، بعد نشوب حريق هائل وتصاعد ألسنة الدخان والنيران وسط حالة من الذعر بين الرواد المقبلين على التسوق من ذلك المركز التجاري الكبير في الإسكندرية، بينما كشفت المعاينة الأولية للجهات المختصة، أن الحريق نشب بالتكييف المركزي أعلى سطح مبنى المركز التجاري كارفور من الخارج امتد إلى "مظلة خاصة بإحدى البوابات، وأن الحريق بدأ من منطقة الألعاب الترفيهية وامتد إلى المنطقة المجاورة، كما أقدمت تلك الجهات ذات الثقة على حصر الخسائر وتحديد أسباب الحريق.

#حريق_كارفور

حريق هائل بكارفور سيتي سنتر #بالاسكندرية سبب الحريق ماس كهربائي .

تم اجلاء المواطنين بدون اي اصابات .

اللهم احفظ مصر واهلها 🇪🇬#حريق_كارفور#Hend_Salem pic.twitter.com/tXJTYvwOlc — Hend Salem (@Hend_Salem123) August 20, 2022

فيديو للحريق في مول #كارفور سيتى سنتر بمدينة #الإسكندرية المصرية، والتي أعلنت وزارة الداخلية المصرية السيطرة عليه .#مصر pic.twitter.com/KY7m8OvVSz — خالد اسكيف (@khalediskef) August 20, 2022

ما سبب حريق مول سيتي سنتر

ولأنها ليست الحادثة الأولى من نوها خلال هذه الآونة، فإن الناس لا تتوقف عن الحديث عن، ماذا حدث في كارفور الإسكندرية.. فيديو حريق مول سيتي سنتر في الإسكندرية، لاسيما وأن حريق اندلع قبل أيام قليلة في كنيس في مصر، وأودى بحياة العشرات من الأشخاص، وكان الحريق وفق الجهات المختصة بسبب ماس كهرائي حدث في الكنيسة وأدى إلى اشتعال النيران، وهو ما دعا الناس إلى التساؤل عن، ما سبب حريق مول سيتي سنتر، وهو ما بينته الجهات المختصة، أن بداية الحريق كانت في التكييف المركزي للمركز التجاري.