ماذا حدث في كارفور الإسكندرية.. فيديو حريق مول سيتي سنتر في الإسكندرية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:12 ص
21 اغسطس 2022
ماذا حدث في كارفور الإسكندرية.. فيديو حريق مول سيتي سنتر في الإسكندرية
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ماذا حدث في كارفور الإسكندرية.. فيديو حريق مول سيتي سنتر في الإسكندرية، أمس السبت، نشب حريق هائل في أحد المولات الكبيرة في محافظة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف الذي غطى كل شيء في تلك المنطقة، وهو ما أثار الرعب والفزع والخوف الشديد بين الرواد والمقبلين على مركز التسوق الذي نشب فيه الحريق، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وهو ما دفع رجال الدفع المدني والجهات المختصة للقدوم إلى المكان مسرعين من أجل اخماد الحريق، وإنقاذ رواد المكان، والأماكن الأخرى قبل أن تصل إليها ألسنة اللهب.

فيديو حريق كارفور الإسكندرية

ويبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويتساءلون عن، ماذا حدث في كارفور الإسكندرية.. فيديو حريق مول سيتي سنتر في الإسكندرية، لأن هذا الحريق أثار الذعر بين رواد المكان، أصحاب المحال الأخرى خوفا من أن يمتد لها ألسنة اللهب المشتعلة، وبعد البحث المستمر عن، فيديو حريق كارفور الإسكندرية، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسباب وتفاصيل حريق مول سيتي سنتر في الإسكندرية، كون الناس تبحث عنها كثيراً.

سبب حريق مول كارفور سيتي سنتر

ويزيد الحديث عن، سبب حريق مول كارفور سيتي سنتر، ومع دقات الساعة الثالثة و15 دقيقة عصر أمس السبت 20 أغسطس 2022، دوت صافرات الإنذار بمول سيتي سنتر "كارفور" بمنطقة محرم بك، بحي وسط الإسكندرية، بعد نشوب حريق هائل وتصاعد ألسنة الدخان والنيران وسط حالة من الذعر بين الرواد المقبلين على التسوق من ذلك المركز التجاري الكبير في الإسكندرية، بينما كشفت المعاينة الأولية للجهات المختصة، أن الحريق نشب بالتكييف المركزي أعلى سطح مبنى المركز التجاري كارفور من الخارج امتد إلى "مظلة خاصة بإحدى البوابات، وأن الحريق بدأ من منطقة الألعاب الترفيهية وامتد إلى المنطقة المجاورة، كما أقدمت تلك الجهات ذات الثقة على حصر الخسائر وتحديد أسباب الحريق.

ما سبب حريق مول سيتي سنتر

ولأنها ليست الحادثة الأولى من نوها خلال هذه الآونة، فإن الناس لا تتوقف عن الحديث عن، ماذا حدث في كارفور الإسكندرية.. فيديو حريق مول سيتي سنتر في الإسكندرية، لاسيما وأن حريق اندلع قبل أيام قليلة في كنيس في مصر، وأودى بحياة العشرات من الأشخاص، وكان الحريق وفق الجهات المختصة بسبب ماس كهرائي حدث في الكنيسة وأدى إلى اشتعال النيران، وهو ما دعا الناس إلى التساؤل عن، ما سبب حريق مول سيتي سنتر، وهو ما بينته الجهات المختصة، أن بداية الحريق كانت في التكييف المركزي للمركز التجاري.

 

 

 

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