الخضور يوضح استعدادات العام الدراسي والكتب وتحديد موعد إجازة الأقسام الأربعة

أعلن صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد 16/8/2022 ، إن الوزارة أتمت كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد في الـ29 من أغسطس من الشهر الجاري ، مشيراً إلى أن الاستعدادات قد انتهت من ناحية متقدمي الوظيفة التعلمية ، بالإضافة إلى أن 90% من الكتب المدرسية أصبحت في المدارس بالإضافة إلى التأكد من جهوزية عديد من المدارس.

وبين الخضور خلال تصريحات لصوت فلسطين تابعتها وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" أن الهيئة الإدارية ستبدأ الدوام يوم السبت 27 من أغسطس على أن يبدأ المعلمون يوم الأحد 28 أغسطس ومن ثم الطلاب يوم 29 من أغسطس .

وأوضح أن العام الدراسي سيكون كالعام الماضي مقسماً إلى 4 فترات حيث سينتهي في 8/6/2022 ، موضحاً إلى أن إجازة الربع الأول ستكون من 28_10 وحتى الـ5 -11 -2022، على أن تبدأ إجازة الربع الثاني أو ما يطلع عليها إجازة نصف الفصل من 13 يناير وحتى 22 يناير 2023 .

وأشار إلى أن إجازة الربع الثالث من العام الدراسي ستكون في 31 -3 وحتى 8_4 -2023 في حين ينتهي العام الدراسي 8-6-2023 ، ومن ثم يتم تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة .

وأوضح الخضور أن الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة انتهى في المحافظات الشمالية "الضفة المحتلة " على أن يتم الانتهاء من امتحان قطاع غزة غدا الاثنين ، مشيراً إلى أن موعد إعلان نتائج الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة لا يزال مبكراً ونأمل في نهاية الأسبوع الأول من أيلول أن يتم الإعلان عن النتائج .

وبيّن خلال تصريحات سابقة أن عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان في هذه الدورة بلغ أكثر من 16 ألف طالب وطالبة توزعوا مناصفة بين قطاع غزة والضفة المحتلة بما فيها القدس.

ولفت الخضور إلى أن 90% من هؤلاء الطلبة تقدموا للامتحان لأنهم غير مستكملين في المرحلة الأولى، بينما 10% تقدموا لتحسين معدلاتهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن تأجيل امتحانات الإكمال لطلبة التوجيهي في قطاع غزة ليومين بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة .