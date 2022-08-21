الصحة المصرية توصي بتلقي لقاح الإنفلونزا من عمر 6 أشهر

أوصت وزارة الصحة والسكان المصرية بتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية السنوي لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر .

وقالت «الصحة»، إن ذلك ضروري في الحماية من الإصابة بـ4 فيروسات متوقع انتشارها.

وناشد الدكتور حسام عبد الغفار، المواطنين بتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء بفاكسيرا، مضيفا أن لقاح الأنفلونزا قديم ومعروف ونسبة كفاءته في منع الإصابة بالمرض من 50 لـ 60% ونسبة كفاءته في الإصابة الشديدة من 80 لـ 90%.

وقال عبدالغفار "، إنه لا يوجد أي موانع لتلقي اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية، إلا في حالة وجود حساسية من مركبات اللقاح، مطالبًا الجميع من كبار السن والشباب وغيرهم بتلقي اللقاح طالما لا يوجد ما يمنع لافتا إلى أن توافر اللقاح في الصيدلية لا يعنى تلقيه هناك، مشيرًا إلى أنه يجب أخذ العالعقار بواسطة طبيب، وتلقى اللقاحات في الصيدليات أمراً ممنوع قانونًا.

كانت وزارة الصحة أكدت أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل خطر تعرض أي إنسان للإنفلونزا ومضاعفاتها، واتباع الاحتياطات يساعد في الحماية من الإنفلونزا وغير من الأمراض التنفسية.