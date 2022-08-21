8 وفيات وإصابات إثر صواعق رعدية في اليمن

لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب 13 آخرون، مساء أمس السبت، إثر صواعق رعدية ضربت ثلاث محافظات في اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة حجة اليمنية، بأن "صواعق رعدية ضربت مديرية قفل شمر في محافظة حجة (شمال غربي اليمن)، وأسفرت عن وفاة 5 بينهم ثلاثة أشقاء، وإصابة 6 آخرين".

وقال المصدر: "إن شخصين توفيا وأصيب ثالث إثر تعرضهم إلى صواعق رعدية في مديريتي مَبْيّن وكُعيدِّنة شمال محافظة حجة، في حين أصيب شاب جراء صاعقة في مديرية الشَاهِّل شمال المحافظة ذاتها".

في السياق، قال مصدر أمني: "إن شخصًا توفي في مديرية هَمدان (شمال غربي العاصمة صنعاء) بعد تعرضه إلى صاعقة، فيما أصيب 5 آخرون بصواعق مماثلة في مديرية حُوث شمال محافظة عمران (شمال غربي العاصمة)".

ويشهد اليمن أمطاراً غزيرة رعدية وسيولاً جارفة، أدت حسب الأمم المتحدة إلى وفاة 77 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، في محافظات البيضاء وعمران وذمار وحجة ومأرب وصنعاء، منذ منتصف يوليو الماضي، إثر أمطار موسمية غزيرة.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وفاة 106 أشخاص غرقا، وتضرر 2842 منزلا، منها 165 تهدمت بشكل كلي غالبيتها في صنعاء القديمة، جراء الأمطار الغزيرة والسيول في مناطق سيطرة الجماعة.