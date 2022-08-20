سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 21-8-2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة اللبنانية، وهي من العملات التي يبحث عنها كثير من الناس عبر محركات البحث العالمية، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقالة بعنوان سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 21-8-2022، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.

استقرار الدولار في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم الأحد 21 -8- 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

أسعار الدولار اليوم في سوريا

بلغ سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4460 ليرة للشراء، و4500 ليرة للبيع، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

تراجع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 4474 ليرات للشراء، و4519 ليرة للبيع، مقابل 4508 ليرات للشراء، و4553 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس .

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 5266 ليرة للشراء، و5323 ليرة للبيع، مقابل 5334 ليرة للشراء، و5392 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

استقر سعر الريال السعودي اليوم في سوريا، اليوم ، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 1186 ليرة للشراء، و1200 ليرة للبيع.

وظل سعر الدرهم الإمارات اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند 1211 ليرة للشراء، و1225 ليرة للبيع

وهبط سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 14496 ليرة للشراء، و14651 ليرة للبيع.